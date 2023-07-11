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Придется затянуть пояса: Володина назвала знак, которого ждет тотальная экономия в июле

Придется затянуть пояса: Володина назвала знак, которого ждет тотальная экономия в июлеСкриншот из видео

Известный российский астролог Василиса Володина назвала единственный знак зодиака, которого ожидают проблемы с деньгами в июле. Как сообщает Teleprogramma, речь идет про Дев.

"Время с 22 по 29 — мутное, тревожное. Могут одолевать страхи непонятной природы, чувство, будто вокруг вас плетут интриги", — заявила она.

Специалист добавила, что Девам необходимо более рационально обращаться с деньгами, так как новые инвестиции придут нескоро.

Напомним, недавно Володина дала прогноз на новую рабочую неделю. Она будет неровная, напоминает контрастный душ. В начале острые, но трусоватые языки норовят поддеть исподтишка, а в конце уже боевые язычищи рубят неугодные головы с плеч. Середина недели ощущается как смена фона в деловых процессах: на работе, в бизнесе, рутинных обязанностях.

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