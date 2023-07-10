Напоминает контрастный душ: Василиса Володина дала прогноз на неделю с 10 по 16 июля

Василиса Володина в своем Telegram-канале дала прогноз на новую рабочую неделю. Предстоящая неделя неровная, напоминает контрастный душ. В начале острые, но трусоватые языки норовят поддеть исподтишка, а в конце уже боевые язычищи рубят неугодные головы с плеч. Середина недели ощущается как смена фона в деловых процессах: на работе, в бизнесе, рутинных обязанностях.

Понедельник и вторник — дни повышенной аварийности, как на дорогах, так и в чатах вашего ЖК. Рекомендую не планировать поездки, не ввязываться в обсуждение болезненных тем. Манипуляторы и эксплуататоры слезных желез свое не упустят. Обострятся родительско-детские конфликты в семьях, где неудобную правду принято замалчивать. Ситуацию можно развернуть на пользу, если осознать и признать свои ошибки, простив друг друга. Понедельник для этого идеален благодаря противостоянию Меркурия и Плутона.