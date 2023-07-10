Напоминает контрастный душ: Василиса Володина дала прогноз на неделю с 10 по 16 июля
- 11:00 10 июля
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- Служба новостей
Василиса Володина в своем Telegram-канале дала прогноз на новую рабочую неделю. Предстоящая неделя неровная, напоминает контрастный душ. В начале острые, но трусоватые языки норовят поддеть исподтишка, а в конце уже боевые язычищи рубят неугодные головы с плеч. Середина недели ощущается как смена фона в деловых процессах: на работе, в бизнесе, рутинных обязанностях.
Понедельник и вторник — дни повышенной аварийности, как на дорогах, так и в чатах вашего ЖК. Рекомендую не планировать поездки, не ввязываться в обсуждение болезненных тем. Манипуляторы и эксплуататоры слезных желез свое не упустят. Обострятся родительско-детские конфликты в семьях, где неудобную правду принято замалчивать. Ситуацию можно развернуть на пользу, если осознать и признать свои ошибки, простив друг друга. Понедельник для этого идеален благодаря противостоянию Меркурия и Плутона.
Во вторник сразу две планеты меняют знак: Марс переходит в Деву, Меркурий — в Лев. Деловой фон становится земным, практичным. Уходят лишние эмоции, отвлекающие от дела. Люди физического труда становятся более внимательны, въедливы. Те, кто занят бумажно-разговорной деятельностью — уверены в себе и красноречивы.
В выходные Меркурий в квадрате с Юпитером мучает наши головушки смыслами. Прислушиваются ли ко мне? Уважают ли мое мнение? Как сделать так, чтобы мне не только внимали, но и поощряли, желательно старыми добрыми дензнаками. Кто-то ощутит себя незнайкой на луне и поймет, что пора расширять кругозор. Будьте внимательны к порывам срочно рвануть за границу или купить дорогое обучение. Действительно ли оно вам нужно или это способ заглушить неуверенность в себе?
Кроме того, вся неделя хороша, чтобы креативно решить бытовую задачу: ремонт, декор дома или выбор места для семейного отпуска. Попробуйте новый вид отдыха, например, смените пляжно-ленивый на велопрогулку или поход, кроме начала недели.
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