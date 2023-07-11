В Коми возобновилась поставки препаратов для льготников

Министерство здравоохранения Коми сообщило о возобновлении препаратов для льготников. По информации ведомства, все препараты имеются в достаточном количестве и даже с запасом.

Как отметили в пресс-службе Минздрава, для обеспечения льготников бесплатными лекарствами заключили новый госконтракт. Отпуск препаратов по рецептам возобновился с начала текущей недели, заявил глава Минздрава республики Ваграм Даллакаян.