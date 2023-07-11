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В Коми возобновилась поставки препаратов для льготников

В Коми возобновилась поставки препаратов для льготников

Министерство здравоохранения Коми сообщило о возобновлении препаратов для льготников. По информации ведомства, все препараты имеются в достаточном количестве и даже с запасом.

Как отметили в пресс-службе Минздрава, для обеспечения льготников бесплатными лекарствами заключили новый госконтракт. Отпуск препаратов по рецептам возобновился с начала текущей недели, заявил глава Минздрава республики Ваграм Даллакаян.

Напомним, что с 1 июля регионы вернулись к закупкам лекарств для льготников  в общем порядке, в связи с чем в Коми разработали документ, который позволит закупать их через Госаптеки. Это помогло в кратчайшие сроки возобновить поставки.

Тем времени жители Сыктывкара недавно пожаловались на отсутствие инсулина для больных.

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