В Коми назначен новый зампред правительства

Руководитель республики Владимир Уйба назначил нового заместителя председателя правительства региона, министра строительства и ЖКХ Коми Андрея Чибисова.

Андрей Чибисов родился в 1977 году. Отучился в Московском авиационном институте по направлению инженера энерго-космических систем. Позже работал в Фонде содействия реформированию ЖКХ, а также возглавлял самарский фонд капремонта. Также трудился в должности директора Департамента стратегических проектов в Минстрое России.