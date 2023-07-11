В Сыктывкаре на два дня отключат горячую и холодную воду
- 08:50 11 июля
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- Служба новостей
В связи с общегородским отключением холодной воды, 19-20 июля в Сыктывкаре будет ограничено горячее водоснабжение, сообщает "Т Плюс".
Котельные Сыктывкарских тепловых сетей используют для производства горячей воды холодную, поступающую от водоканала. Поэтому в период ее отключения, с 8 утра 19 июля до нормализации давления в системе 20 июля, горячее водоснабжение всех абонентов СТС, за исключением подключенных к котельной Верхнего Чова, также будет отключено.
После того, как Водоканал возобновит подачу ресурса, теплоэнергетикам потребуется несколько часов, чтобы восстановить гидравлический и температурный режимы. Выйти на плановые параметры планируется к вечеру 20 июля.
Напомним также, 11 июля в столице Коми стартует очередной этап опрессовок на теплосетях, в связи с чем до 17 июля отключат горячую воду по ряду адресов. Список домов, которые останутся без воды, можно найти по ссылке.
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