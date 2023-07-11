В Сыктывкаре на два дня отключат горячую и холодную воду

В связи с общегородским отключением холодной воды, 19-20 июля в Сыктывкаре будет ограничено горячее водоснабжение, сообщает "Т Плюс". Котельные Сыктывкарских тепловых сетей используют для производства горячей воды холодную, поступающую от водоканала. Поэтому в период ее отключения, с 8 утра 19 июля до нормализации давления в системе 20 июля, горячее водоснабжение всех абонентов СТС, за исключением подключенных к котельной Верхнего Чова, также будет отключено.

После того, как Водоканал возобновит подачу ресурса, теплоэнергетикам потребуется несколько часов, чтобы восстановить гидравлический и температурный режимы. Выйти на плановые параметры планируется к вечеру 20 июля.