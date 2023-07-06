Где в Сыктывкаре отключат горячую воду с 11 по 17 июля

В Сыктывкаре продолжаются плановые отключения горячей воды в связи с опрессовками и подготовкой к зимнему периоду. Снабжение отключат с 11 по 17 июля по следующим адресам:

Вороншорский проезд, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11;

ул. Гаражная, 2, 4 - 11;

Гаражный проезд, 1, 5;

ул. Димитрова, 1/3, 1/4, 3, 3/1, 3/2;

ул. Западная, 3, 6, 7, 9, 9А, 11, 14;

ул. Интернациональная 142, 146, 150, 152, 158, 160;

ул. Карла Маркса 216А, 216, 218, 220, 222, 222/1, 224, 226, 228, 228/3;

ул. Коммунистическая 15, 17, 17А, 19, 19А, 21, 21/1, 21А, 23, 23А, 23Б, 25, 27, 27А, 29, 31, 31/1;

ул. Куратова, 50, 66, 72, 76, 77, 79, 81, 83, 83А, 85, 85/2, 85А, 87, 91, 95А;

ул. Маркова 3, 5, 7, 9, 11-14, 17, 19, 22, 22/4, 22/5, 22/6, 24, 24а, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 35/1, 39, 39/1, 41,43, 45, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63;

Октябрьский проспект, 1, 3, 5, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 27, 30, 32, 34, 31, 35, 38;

ул. Первомайская 74, 76, 76/1, 76/2, 76/3, 78, 78/1, 78/2, 83, 85, 87;

ул. Пушкина, 59, 63, 65, 66, 68, 75, 77-82, 88-92, 95, 96, 98, 103-107, 109, 111-118, 120, 121, 122, 125, 127-131, 133, 133А, 135, 135/1, 135/6, 135/7, 135/8, 135а, 137, 139;

ул. Станционная 42, 44, 46, 58, 62, 64, 68, 68/1, 70, 72, 76, 76/1, 78;

Сысольское шоссе 2, 8, 9, 10, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27/10, 27/11, 27/14, 27/13, 28, 28А, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 56/1, 58, 60, 60/2, 60/3, 62, 64, 66, 68.

Также в Сыктывкаре с 26 июля по 8 августа будет отключена горячая вода в м. Верхний Чов.

Также гидравлические испытания пройдут в Ухте. Здесь горячей воды не будет с10 по 14 июля: