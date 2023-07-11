За неделю в Коми задержали 66 нетрезвых водителей

В Коми за неделю, с третьего по девятое июня, сотрудники Госавтоинспекции отстранили от вождения 66 нетрезвых водителей. При этом больше половины случаев, 36 человек, пришлись на выходные. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Коми.



В ведомстве также уточнили, что на девятерых нарушителей завели уголовные дела - это водители, повторно севшие за руль в состоянии алкогольного опьянения. Традиционно, самое большое количество нарушителей зафиксировано в Столице Коми и Ухте.



Напомним, ранее в Прилузском районе нетрезвый водитель стал виновником ДТП, в результате которого его машина опрокинулась на крышу. Мужчина сбежал с места аварии и оставил в автомобиле пассажирку. Позднее женщине помогли выбраться спасатели.