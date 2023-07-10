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В сыктывкарских пабликах обсуждают смерть женщины, которая погибла после укуса клеща

В сыктывкарских пабликах обсуждают смерть женщины, которая погибла после укуса клещаФото из архива "Pro Город Сыктывкар"

В сыктывкарских группах в социальных сетях появилась информация о смерти жительницы столицы Коми от укуса клеща. Родственники женщины пишут, что паразит заразил горожанку клещевым энцефалитом.

Как сообщается в посте, 38-летняя сыктывкарка заболела менингитом на фоне энцефалита. После этого женщина пролежала два месяца в коме, а 6 июля она скончалась.

Как сообщили в Минздраве региона, за 2022-23 годы от клещевого энцефалита никто не умер. Также в ведомстве уточнили, что в статистику не попадают смерти, которые произошли из-за тяжелого течения болезни.

Напомним, в Республике Коми от укусов клещей пострадали 2208 человек, среди них 362 ребенка. 

В лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии республики провели 254 исследования, из них в трех нашли вирус клещевого энцефалита, а в 43 — возбудитель иксодового клещевого боррелиоза.  

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