Клещи покусали более двух тысяч жителей Коми с начала сезона
- 16:30 7 июля
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- Служба новостей
За неделю, с 30 июня по 6 июля, за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратились 145 человек, в том числе 12 детей, сообщает Управление Роспотребнадзора по Республике Коми.
Всего с начала сезона в медицинские учреждения обратились 2208 пострадавших от укусов клещей, среди них 362 ребенка.
Лабораториями Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Коми и Минздрава РК было проведено 254 исследования, из них в трех обнаружен вирус клещевого вирусного энцефалита, в 43 - возбудитель иксодового клещевого боррелиоза.
Также управление Роспотребнадзора Коми напоминает о важности профилактики клещевого вирусного энцефалита. Кстати, недавно сыктывкарский ветеринар рассказал, как самостоятельно извлечь клеща из своего питомца. Как защитить кошку или собаку от паразита читайте здесь.
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