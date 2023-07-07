Клещи покусали более двух тысяч жителей Коми с начала сезона

За неделю, с 30 июня по 6 июля, за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратились 145 человек, в том числе 12 детей, сообщает Управление Роспотребнадзора по Республике Коми.

Всего с начала сезона в медицинские учреждения обратились 2208 пострадавших от укусов клещей, среди них 362 ребенка.