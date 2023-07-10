В зоне СВО погибли еще два жителя Коми: Валерий Артеев и Герман Беккер

В ходе специальной военной операции геройски погибли наши земляки – ефрейтор Валерий Артеев и младший сержант Герман Беккер. Об этом в соцсетях сообщил глава Коми Владимир Уйба.

"Валерий Дмитриевич родом из Инты, Герман Витальевич – из Сыктывкара. Погибли в боях против неонацистов в Донецкой Народной Республике. Приношу глубочайшие искренние соболезнования родным и близким. Валерий Дмитриевич и Герман Витальевич навсегда останутся в наших сердцах истинными патриотами, отдавшими свои жизни за Родину, за нашу свободу и независимость. Вечная слава героям и вечная им память!" - написал Владимир Уйба.