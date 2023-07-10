В зоне СВО погибли еще два жителя Коми: Валерий Артеев и Герман Беккер
- 09:35 10 июля
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- Служба новостей
В ходе специальной военной операции геройски погибли наши земляки – ефрейтор Валерий Артеев и младший сержант Герман Беккер. Об этом в соцсетях сообщил глава Коми Владимир Уйба.
"Валерий Дмитриевич родом из Инты, Герман Витальевич – из Сыктывкара. Погибли в боях против неонацистов в Донецкой Народной Республике. Приношу глубочайшие искренние соболезнования родным и близким. Валерий Дмитриевич и Герман Витальевич навсегда останутся в наших сердцах истинными патриотами, отдавшими свои жизни за Родину, за нашу свободу и независимость. Вечная слава героям и вечная им память!" - написал Владимир Уйба.
Напомним, ранее губернатор Коми Владимир Уйба встретился с Министром здравоохранения республики Игорем Дягилевым в зоне проведения специальной военной операции. Игорь Дягилев вместе с коллегами просил привезти гуманитарные грузы в медчасть. Просьбу министра здравоохранения руководитель региона выполнил.
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