Глава Коми встретился с Министром здравоохранения республики в зоне СВО
- 16:00 9 июля
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- Инесса Богатая
Скриншот из видео
Губернатор Коми Владимир Уйба встретился с Министром здравоохранения республики Игорем Дягилевым в зоне проведения специальной военной операции. Об этом глава региона рассказал в своем видеообращение.
Напомним, Министр здравоохранения Республики Коми Игорь Дягилев поехал в зону проведения СВО. Игорь Владимирович прошел подготовку и отправился на службу.
Глава Коми Владимир Уйба встретился с министром во время деловой поездки на СВО. Губернатор республики заявил, что Игорь Дягилев вместе с коллегами просил привезти гуманитарные грузы в медчасть. Просьбу министра здравоохранения руководитель региона выполнил.
Также Игорь Дягилев поблагодарил главу и всех жителей Коми за гуманитарную помощь и сообщил, что у него и его команды все хорошо.
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