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Глава Коми встретился с Министром здравоохранения республики в зоне СВО

Глава Коми встретился с Министром здравоохранения республики в зоне СВОСкриншот из видео

Губернатор Коми Владимир Уйба встретился с Министром здравоохранения республики Игорем Дягилевым в зоне проведения специальной военной операции. Об этом глава региона рассказал в своем видеообращение.

Напомним, Министр здравоохранения Республики Коми Игорь Дягилев поехал в зону проведения СВО. Игорь Владимирович прошел подготовку и отправился на службу.

Глава Коми Владимир Уйба встретился с министром во время деловой поездки на СВО. Губернатор республики заявил, что Игорь Дягилев вместе с коллегами просил привезти гуманитарные грузы в медчасть. Просьбу министра здравоохранения руководитель региона выполнил.

Также Игорь Дягилев поблагодарил главу и всех жителей Коми за гуманитарную помощь и сообщил, что у него и его команды все хорошо.

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