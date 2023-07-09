Глава Коми встретился с Министром здравоохранения республики в зоне СВО

Губернатор Коми Владимир Уйба встретился с Министром здравоохранения республики Игорем Дягилевым в зоне проведения специальной военной операции. Об этом глава региона рассказал в своем видеообращение. Напомним, Министр здравоохранения Республики Коми Игорь Дягилев поехал в зону проведения СВО. Игорь Владимирович прошел подготовку и отправился на службу.

Глава Коми Владимир Уйба встретился с министром во время деловой поездки на СВО. Губернатор республики заявил, что Игорь Дягилев вместе с коллегами просил привезти гуманитарные грузы в медчасть. Просьбу министра здравоохранения руководитель региона выполнил.