В Коми пообещали обеспечить инсулином всех нуждающихся

Ситуацию с отсутствием инсулина в больницах Коми прокомментировали в региональном Минздраве. В ведомстве заверили, что проблема с наличием лекарства будет решена в ближайшее время.



Напомним, ранее жители столицы Коми жаловались на отсутствие инсулина в поликлинике №3. Недовольным пациентам медработники рекомендовали обратиться в Минздрав Коми. С аналогичной проблемой столкнулись и жители Ухты. Комментарии о нехватке препарата горожане оставляли в социальных сетях. Представитель ведомства заверил, что до конца следующей недели инсулин вновь появится в медучреждениях Коми, препарат получат все пациенты, которые в нем нуждаются.

Добавим, Следственный комитет Коми также не оставил инцидент без внимания. После огласки проблемы в СМИ и многочисленных жалоб жителей Коми в социальных сетях сотрудники СК организовали процессуальную проверку с целью дать правовую оценку сложившейся ситуации.