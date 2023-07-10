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В Коми пообещали обеспечить инсулином всех нуждающихся

В Коми пообещали обеспечить инсулином всех нуждающихся из архива ПроГородСыктывкар

Ситуацию с отсутствием инсулина в больницах Коми прокомментировали в региональном  Минздраве. В ведомстве заверили, что проблема с наличием лекарства будет решена в ближайшее время.

Напомним, ранее жители столицы Коми жаловались на отсутствие инсулина в поликлинике №3. Недовольным пациентам медработники рекомендовали обратиться в Минздрав Коми. С аналогичной проблемой столкнулись и жители Ухты. Комментарии о нехватке препарата горожане оставляли в социальных сетях. Представитель ведомства заверил, что до конца следующей недели инсулин вновь появится  в медучреждениях Коми, препарат получат все пациенты, которые в нем нуждаются.

Добавим, Следственный комитет Коми также не оставил инцидент без внимания. После огласки проблемы в СМИ и многочисленных жалоб жителей Коми в социальных сетях сотрудники СК организовали процессуальную проверку с целью дать правовую оценку сложившейся ситуации.

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