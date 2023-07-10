Более шести тысяч медработников Коми получают специальные социальные выплаты

В Коми больше шести тысяч медработников получают специальные социальные выплаты. Об этом заявили в региональном Минздраве.

Как пояснили в ведомстве, отделение Социального фонда России по Коми выделяет на эти меры поддержки 836,7 тысяч рублей ежемесячно. Отметим, право на соцвыплаты имеют медицинские работники первого звена центральных, районных и участковых больниц, а также сотрудники скорой помощи. В зависимости от категории и места работы специалистам положена надбавка от 4,5 до 18,5 тысяч рублей.