Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Более шести тысяч медработников Коми получают специальные социальные выплаты

Более шести тысяч медработников Коми получают специальные социальные выплатыиз архива ПроГородСыктывкар

В Коми больше шести тысяч медработников получают специальные социальные выплаты. Об этом заявили в региональном Минздраве.

Как пояснили в ведомстве, отделение Социального фонда России по Коми выделяет на эти меры поддержки 836,7 тысяч рублей ежемесячно. Отметим, право на соцвыплаты имеют медицинские работники первого звена центральных, районных и участковых больниц, а также сотрудники скорой помощи. В зависимости от категории и места работы специалистам положена надбавка от 4,5 до 18,5 тысяч рублей.

При этом самим медикам для получения выплаты ничего делать не приходится - средства перечисляются в социальный фонд на основании данных реестра, составленного самими медорганизациями. 

Напомним, ранее о мерах поддержки для врачей региона рассказывал глава Коми Владимир Уйба. Так, медучреждения республики готовы предоставлять своим сотрудникам бесплатное жилье. Кроме этого, для врачей предусмотрена программа льготного ипотечного кредитования. 

...

  • 0

Популярное

Последние новости