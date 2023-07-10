Более шести тысяч медработников Коми получают специальные социальные выплаты
- 07:40 10 июля
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- Татьяна Зубова
В Коми больше шести тысяч медработников получают специальные социальные выплаты. Об этом заявили в региональном Минздраве.
Как пояснили в ведомстве, отделение Социального фонда России по Коми выделяет на эти меры поддержки 836,7 тысяч рублей ежемесячно. Отметим, право на соцвыплаты имеют медицинские работники первого звена центральных, районных и участковых больниц, а также сотрудники скорой помощи. В зависимости от категории и места работы специалистам положена надбавка от 4,5 до 18,5 тысяч рублей.
При этом самим медикам для получения выплаты ничего делать не приходится - средства перечисляются в социальный фонд на основании данных реестра, составленного самими медорганизациями.
Напомним, ранее о мерах поддержки для врачей региона рассказывал глава Коми Владимир Уйба. Так, медучреждения республики готовы предоставлять своим сотрудникам бесплатное жилье. Кроме этого, для врачей предусмотрена программа льготного ипотечного кредитования.
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