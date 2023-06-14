Глава Коми рассказал об особых преференциях для медицинских работников

О мерах поддержки для врачей Республики Коми рассказал в своем обращении глава региона Владимир Уйба . Сотрудники медучреждений, работающие в труднодоступных территориях, будут отмечены особыми преференциями. Для них назначены специальные выплаты. Например, в первом квартале этого года уже девять врачей и четыре медработника получили поддержку в рамках программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер". Медсестры и фельдшера ФАПов также имеют право на единовременную выплату 350 тысяч рублей.

Отдельным блоком глава выделил жилищный вопрос. В минувшем году медучреждения Коми приобрели девять квартир и домов для своих сотрудников, среди них Диагностический центр, а также Удорская и Сысольская центральные районные больницы. Кроме того, в регионе построено 11 ФАПов с жилыми помещениями. С 2021 года для медработников действует льготная программа по займам, направленная на улучшение жилищных условий. За последние полтора года ею воспользовались 28 человек.