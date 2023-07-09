В Сыктывкаре автобус сбил пешехода, а тот встал и убежал

9 июля в Сыктывкаре произошло ДТП. Водитель автобуса сбил пешехода. Журналист портала ”Про Город Сыктывкар” узнал, как все произошло и есть ли пострадавшие.

Примерно в 16:00 на пересечении улиц Лесопарковая и Морозова в Сыктывкаре водитель автобуса сбил пешехода. На место происшествия приехали машины аварийно-спасательной службы и реанимации.