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В Сыктывкаре автобус сбил пешехода, а тот встал и убежал

В Сыктывкаре автобус сбил пешехода, а тот встал и убежалФото ”Про Город Сыктывкар”

9 июля в Сыктывкаре произошло ДТП. Водитель автобуса сбил пешехода. Журналист портала ”Про Город Сыктывкар” узнал, как все произошло и есть ли пострадавшие. 

Примерно в 16:00 на пересечении улиц Лесопарковая и Морозова в Сыктывкаре водитель автобуса сбил пешехода. На место происшествия приехали машины аварийно-спасательной службы и реанимации. 

”Автобус наехал на пешехода, а тот встал, отряхнулся и убежал, вот стоим ждем его”, — поделились очевидцы. 

Напомним, что ранее 8 июля на трассе Сыктывкар-Ухта произошла авария. Водитель автомобиля Opel Astra не справился с управлением, машина откинулась на противоположную часть трассы, после чего перевернулась. В ДТП пострадали два человека — водитель иномарки и его пассажирка. Медики диагностировали у них несколько травм и ушибов. Госпитализация пострадавшим не понадобилась.

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