В Коми водитель иномарки не справился с управлением и перевернул машину на дороге
- 12:30 9 июля
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- Инесса Богатая
В Сыктывдинском районе Республики Коми водитель иномарки не справился с управлением и перевернулся на дороге. Подробности об аварии сообщили в УГИБДД МВД по региону.
ДТП произошло 8 июля около в 13: 00 на 33 километре трассы Сыктывкар - Ухта. Водитель — мужчина 1996 года рождения за рулем иномарки Opel Astra не справился с управлением. В итоге авто врезалась в отбойник и иномарка откинулась на противоположную часть трассы, после чего перевернулась.
В аварии пострадали два человека — водитель иномарки и его пассажир. У первого медики диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение, ушиб волосистой части головы и ушиб плеча. Его не госпитализировали. Пассажир — женщина 1987 года рождения получила травму шейного отдела позвоночника, ушиб грудной клетки. Ее также не госпитализировали.
Водитель иномарки получил права в 2016 году.
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