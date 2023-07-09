В Коми водитель иномарки не справился с управлением и перевернул машину на дороге

В Сыктывдинском районе Республики Коми водитель иномарки не справился с управлением и перевернулся на дороге. Подробности об аварии сообщили в УГИБДД МВД по региону.

ДТП произошло 8 июля около в 13: 00 на 33 километре трассы Сыктывкар - Ухта. Водитель — мужчина 1996 года рождения за рулем иномарки Opel Astra не справился с управлением. В итоге авто врезалась в отбойник и иномарка откинулась на противоположную часть трассы, после чего перевернулась.