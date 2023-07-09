В Сыктывкаре владельцев собак испытают на прочность
- 17:00 9 июля
- 12+
- Инесса Богатая
В столице Коми 22 июля 2023 года впервые пройдет забег “Дог трейл”. К соревнованиям допускают лишь тех собак, у которых есть ветпаспорт и прививка от бешенства. Также животному должно быть не менее одного года.
Участники забега “Дог трейл” должны сами приобрести себе экипировку. Также им необходимо будет соблюдать правила безопасности, так как хозяева собак будут сами нести ответственность за здоровье животного и самого себя.
Сотрудник “Спас-Коми” вместе с кинолог сообщили, что эти соревнования направлены на развитие и популяризацию спорта с собаками в Коми. Кроме того, это мероприятие пропагандирует здоровый образ жизни и кинологию.
Напомним, в Сыктывкаре на эжвинских дачах волк попытался утащить в лес собаку. К счастью, местный житель смог отбить животное из пасти хищника.
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