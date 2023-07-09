В Сыктывкаре владельцев собак испытают на прочность

В столице Коми 22 июля 2023 года впервые пройдет забег “Дог трейл”. К соревнованиям допускают лишь тех собак, у которых есть ветпаспорт и прививка от бешенства. Также животному должно быть не менее одного года.

Участники забега “Дог трейл” должны сами приобрести себе экипировку. Также им необходимо будет соблюдать правила безопасности, так как хозяева собак будут сами нести ответственность за здоровье животного и самого себя.