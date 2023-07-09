На эжвинских дачах волк едва не загрыз собаку
- 16:30 9 июля
- 12+
- Инесса Богатая
Фото Светланы Боевой
В Сыктывкаре на эжвинских дачах волк едва не загрыз собаку. Происшествие случилось в садовом обществе “Мотор” в 3:30 утра 9 июля 2023 года. Об этом происшествии сообщает "Комиинформ" со ссылкой на группу “Моя эжва”.
Как рассказала очевидица событий, ее разбудил визг соседской собаки. Муж женщины сразу же выбежал на улицу, чтобы спасти животное, которое уже волк тащил в лес.
Дачники соседних проездов обеспокоены случившимся.
Напомним, в Коми численность волков сократилась вдвое. Охотники республики смогли приостановить наблюдавшийся в последние пять лет скачок популяции. Также на территории региона снизилась и численность медведей — сейчас их около трех тысяч, так как в 2020 году их было три с половиной тысячи.
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