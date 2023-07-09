В Сыктывкаре на эжвинских дачах волк едва не загрыз собаку. Происшествие случилось в садовом обществе “Мотор” в 3:30 утра 9 июля 2023 года. Об этом происшествии сообщает "Комиинформ" со ссылкой на группу “Моя эжва”.

Как рассказала очевидица событий, ее разбудил визг соседской собаки. Муж женщины сразу же выбежал на улицу, чтобы спасти животное, которое уже волк тащил в лес.