В Коми численность волков сократилась вдвое

В Коми вдвое сократилась численность волков и песцов. Такую информацию опубликовало в своем докладе "О состоянии окружающей среды Республики Коми в 2022 году" региональное Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды

Как уточняется в документе, в Республике 53 вида птиц и 27 видов млекопитающих отнесены к объектам охоты. Расчетные данные согласно зимним маршрутным учетам показали, как изменились популяции тех или иных видов животных в Коми.