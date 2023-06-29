В Коми численность волков сократилась вдвое

В Коми вдвое сократилась численность волков и песцов. Такую информацию опубликовало в своем докладе "О состоянии окружающей среды Республики Коми в 2022 году" региональное Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды
Как уточняется в документе, в Республике 53 вида птиц и 27 видов млекопитающих отнесены к объектам охоты. Расчетные данные согласно зимним маршрутным учетам показали, как изменились популяции тех или иных видов животных в Коми.
Так, поголовье лося в Коми снизилось почти на две тысячи. Этому, в том числе способствовали активность хищников (волка и бурного медведя), а также образование наста весной. При этом в докладе поясняется, что лось концентрируется в поймах рек и ручьев, где не проводятся зимние маршрутные учеты, потому данные могут быть неточными. Число особей росомахи осталось на том же уровне - около 600 животных.
Популяция зайца-беляка с 2020 по 2022 год выросла примерно на 17 тысяч особей, что возможно положительно повлияет на численность рысей в регионе. Пока численность последних сокращается - в 2022 году специалисты зафиксировали только 269 животных.
Почти вдвое сократилась количество песца - с 1121 особи до 594. Это связано с малочисленностью мышевидных грызунов, которыми питается хищник. Популяция волка также снизилась в два раза. Охотники региона смогли приостановить наблюдавшийся в последние пять лет скачок популяции. Специалисты зафиксировали около трех тысяч медведей на территории Коми в 2022 году, при том, что в 2020 году их число достигало почти 3,5 тысячи.