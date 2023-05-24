Глава Коми прокомментировал решение руководителя Минздрава региона уйти на СВО

Владимир Уйба прокомментировал решение исполняющего обязанности главы Минздрава Коми Игоря Дягилева принять участие в специальной военной операции. Сделал он это в своем Telegram-канале.

По словам главы республики, такое решение он расценивает как поступок настоящего мужчины, патриота и гражданина Российской Федерации. Он всецело поддержал решение чиновника и выразил уверенность в том, что богатый опыт работы в здравоохранении, а также навыки и знания Игоря Дягилева будут востребованы на передовой. Также он отметил, что опыт, полученный на фронте, поможет в дальнейшей работе.