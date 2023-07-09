Сотрудники Росгвардии по Коми изъяли 17 единиц охотничьего оружия
- 15:00 9 июля
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- Инесса Богатая
Сотрудники Росгвардии по Коми за недели обнаружили 14 правонарушений в области оборота огнестрельного оружия. Также правоохранители изъяли 17 единиц охотничьего оружия.
Все нарушения связаны с просрочкой документов, разрешающих иметь огнестрельное оружие.
Чтобы продлить разрешение на оружие, гражданин должен предоставить заявление не позднее, чем за один месяц до его истечения. За нарушение сроков регистрации будет грозить административная ответственность. Об этом напомнили в центре лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по региону.
Также за некачественное оказание охранных услуг на сотрудников частных охранных организаций составили административный протокол.
Напомним, житель столицы Коми потерял оружие. За проступок он должен будет заплатить штраф.
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