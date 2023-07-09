Сотрудники Росгвардии по Коми изъяли 17 единиц охотничьего оружия

Чтобы продлить разрешение на оружие, гражданин должен предоставить заявление не позднее, чем за один месяц до его истечения. За нарушение сроков регистрации будет грозить административная ответственность. Об этом напомнили в центре лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по региону.