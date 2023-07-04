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Сыктывкарец, который потерял оружие заплатит штраф

Сыктывкарец, который потерял оружие заплатит штрафФото из архива "Про Город Сыктывкар"

30 апреля 2022 года сыктывкарец потерял травматический пистолет. Теперь мужчина должен выплатить штраф.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что житель Сыктывкара  потерял на участке дороги между селом Помоздино и селом Скородум в Усть-Куломском районе травматический пистолет марки Streemer.

За подобную невнимательность мужчину решили привлечь к административной ответственность, так как он нарушил правила хранения и ношения оружия, повлекшее его утрату.

Мировой судья Ульяновского судебного участка Усть-Куломского района признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде штрафа. Теперь сыктывкарец должен будет заплатить пять тысяч рублей.
 

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