Сыктывкарец, который потерял оружие заплатит штраф

30 апреля 2022 года сыктывкарец потерял травматический пистолет. Теперь мужчина должен выплатить штраф. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что житель Сыктывкара потерял на участке дороги между селом Помоздино и селом Скородум в Усть-Куломском районе травматический пистолет марки Streemer.

За подобную невнимательность мужчину решили привлечь к административной ответственность, так как он нарушил правила хранения и ношения оружия, повлекшее его утрату.