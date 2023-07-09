В Коми приземлились два ракетоносца Ту-160

Два ракетоносца провели в небе 12 часов в ходе учений и сели на военный аэродром в Воркуте. Кадры маневров выложил Минобороны Российской Федерации.

Ракетоносцы Ту-160 отработали беспосадочный 12-часовой перелет и выполнили две дозаправки в воздухе от самолета Ил-78. Экипаж ракетоносцев пролетел около девяти тысяч километров и благополучно сел в Воркуте.