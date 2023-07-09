В Коми приземлились два ракетоносца Ту-160
- 14:00 9 июля
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- Инесса Богатая
Скриншот из видео Минобороны РФ
Два ракетоносца провели в небе 12 часов в ходе учений и сели на военный аэродром в Воркуте. Кадры маневров выложил Минобороны Российской Федерации.
Ракетоносцы Ту-160 отработали беспосадочный 12-часовой перелет и выполнили две дозаправки в воздухе от самолета Ил-78. Экипаж ракетоносцев пролетел около девяти тысяч километров и благополучно сел в Воркуте.
Напомним, в Сыктывкаре 6 июля не смог сесть самолет из Санкт-Петербурга, который летел в столицу Коми. В тот день на Сыктывкар обрушился сильный ливень и авиалайнеру пришлось лететь на запасной аэродром в Перми. Самолет должен был прилететь в столицу Коми в 17:45, однако, из-за непогоды пришлось сменить маршрут. Из Перми лайнер вылетел в 18:13.
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