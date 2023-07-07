Самолет из Санкт-Петербурга не смог приземлиться в Сыктывкаре из-за мощного ливня

6 июля из-за сильного ливня авиарейс Санкт-Петербург - Сыктывкар приземлился на запасном аэродроме в Перми. Об этом редакции портала “Про Город” сообщили сыктывкарцы.

6 июля после 17:00 столицу Коми накрыл сильный ливень с грозой. Как рассказали читатели издания “Про Город Сыктывкар”, из-за непогоды авиарейсу Санкт-Петербург - Сыктывкар пришлось отменить посадку в столице Коми. По информации подписчиков, самолет приземлился на запасном аэродроме в городе Пермь в 18:30. В Сыктывкар рейс должен был прилететь в 17:45, из Санкт-Петербургского аэропорта “Пулково” самолет вылетел в 15:53.