Самолет из Санкт-Петербурга не смог приземлиться в Сыктывкаре из-за мощного ливня
- 13:05 7 июля
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- Инесса Богатая
6 июля из-за сильного ливня авиарейс Санкт-Петербург - Сыктывкар приземлился на запасном аэродроме в Перми. Об этом редакции портала “Про Город” сообщили сыктывкарцы.
6 июля после 17:00 столицу Коми накрыл сильный ливень с грозой. Как рассказали читатели издания “Про Город Сыктывкар”, из-за непогоды авиарейсу Санкт-Петербург - Сыктывкар пришлось отменить посадку в столице Коми. По информации подписчиков, самолет приземлился на запасном аэродроме в городе Пермь в 18:30. В Сыктывкар рейс должен был прилететь в 17:45, из Санкт-Петербургского аэропорта “Пулково” самолет вылетел в 15:53.
Сыктывкарец отслеживал рейс с помощью сайта Flightradar24. По его данным, самолет полетел в Сыктывкар из Перми только в 19:13.
Напомним, в Сыктывкаре из-за поломки не смог взлететь самолет Ан-24 RA-47371 компании UTair. У лайнера отказали топливные фильтры в обоих двигателях.
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