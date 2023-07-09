В Коми ищут двух мужчин, которые ушли в лес за грибами и потерялись

В Коми специалисты “Ухтаспас” ищут двух мужчин, которые пропали 6 июля. Пост об этом выложили в официальной группе отряда в социальных сетях.

Известно, что двое мужчин пропали 6 июля. В службу спасения позвонил знакомый пропавших. По его словам, жители Коми ушли в лес за грибами и потерялись.