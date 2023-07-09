В Коми ищут двух мужчин, которые ушли в лес за грибами и потерялись
- 11:00 9 июля
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- Инесса Богатая
Фото "Ухтаспас"
В Коми специалисты “Ухтаспас” ищут двух мужчин, которые пропали 6 июля. Пост об этом выложили в официальной группе отряда в социальных сетях.
Известно, что двое мужчин пропали 6 июля. В службу спасения позвонил знакомый пропавших. По его словам, жители Коми ушли в лес за грибами и потерялись.
8 июля спасатели нашли машину этих мужчин. К сожалению, следы пропавших не нашли. Кроме того, их мобильники недоступны.
Поиски ведутся в районе Яреги. Спасатели прочесывают территорию шаг за шагом.
Напомним, в столице Республики Коми пропала женщина 1971 года рождения. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда “Лиза Алерт” по региону. Известно, что сыктывкарка ушла из дома 1 июля 2023 года и так и не вернулась назад.
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