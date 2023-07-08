Жители Сыктывкара стали жертвами мошенников

За прошедшие сутки трое жителей Сыктывкара обратились в полицию. С их банковских карт украли деньги. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.

Женщина 1986 года рождения обратилась в полицию с заявлением о краже денег с банковской карты. На различных интернет-площадках были куплены товары, а деньги списались с карты потерпевшей. Сама она ничего не приобретала и не оплачивала. После ещё два жителя столицы Республики обратились с такой же проблемой. Сыктывкарка 2003 года рождения так потеряла 12 тысяч, а у мужчины 50 лет списали 5 тысяч рублей. Как выяснили сотрудники полиции, у всех пострадавших была подключена функция оплаты товаров без подтверждения в виде смс.