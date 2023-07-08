В Коми продолжаются работы по очистке после нефтеразлива
- 12:39 8 июля
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- Анастасия Амелькина
Площадь очищенной территории после нефтяного разлива под Усинском составляет уже 464 квадратных метра. Об этом сообщает Минприроды Коми.
Недавно на место происшествия выезжала оперативная группа. Исследования показали, что в районе от второго колвинского моста до четвертого моста есть единичные пятна серебристой пленки, которые являются незначительными. От четвертого колвинского моста до места разгерметизации присутствуют редкие шлейфы серебристой пленки, они образовались из-за очистных работ на этой территории. Сейчас идёт вырубка и сбор растений, загрязненных нефтью.
112 человека уже ликвидируют последствия аварии, из них 18 водители, задействована 21 единица техники. На нефтеловушке работает 20 человек, они вырубают загрязнённые кустарники, а также собирают жидкость, в которой содержится нефть.
Ситуация стала лучше. 14 июля будет обследован берег реки Колва.
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