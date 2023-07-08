В Коми продолжаются работы по очистке после нефтеразлива

Площадь очищенной территории после нефтяного разлива под Усинском составляет уже 464 квадратных метра. Об этом сообщает Минприроды Коми.

Недавно на место происшествия выезжала оперативная группа. Исследования показали, что в районе от второго колвинского моста до четвертого моста есть единичные пятна серебристой пленки, которые являются незначительными. От четвертого колвинского моста до места разгерметизации присутствуют редкие шлейфы серебристой пленки, они образовались из-за очистных работ на этой территории. Сейчас идёт вырубка и сбор растений, загрязненных нефтью.