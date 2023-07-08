Карьерный взлет и успех: Володина назвала знак, который заработает много денег в июле
- 17:30 8 июля
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- Служба новостей
Известный российский астролог Василиса Володина назвала единственный знак зодиака, родившиеся под которым смогут существенно увеличить финансовые запасы в июле. Об этом сообщает Teleprogramma.
Речь идет об Овнах. Астролог подчеркнула, что представителей созвездия ждет мощный рывок по карьерной лестнице. В результате они будут чувствовать себя на седьмом небе от счастья, ведь за этим последует и приумножение финансов. В скором времени денежные средства понадобятся для важных дел.
Напомним, недавно Василиса Володина заявила, что Близнецам и Ракам лучше спрятаться и провести какое-то время в тени. По словам специалиста, сейчас не время для подвигов, поэтому лучше выждать момент.
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