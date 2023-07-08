Геннадий Левицкий занял должность зампреда Общественной палаты Коми

Новым заместителем председателя Общественной палаты Коми стал Геннадий Левицкий. Об этом сообщает Общественная палата Республики Коми.

4 июля прошло пленарное заседание, поднимались вопросы национальных проектов и их роли в развитии региона. Также в процессе встречи выбрали заместителя председателя палаты, так как Алексей Просужих перешёл на госслужбу. От имени Совета Общественной палаты выступала Галина Лапшина. Она рекомендовала на роль заместителя Геннадия Левицкого, ведь у него уже есть опыт работы в двух созывах палаты. Остальные присутствующие также поддержали кандидатуру Левицкого.