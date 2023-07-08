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Геннадий Левицкий занял должность зампреда Общественной палаты Коми

Геннадий Левицкий занял должность зампреда Общественной палаты КомиФото Общественной палаты Республики Коми

Новым заместителем председателя Общественной палаты Коми стал Геннадий Левицкий. Об этом сообщает Общественная палата Республики Коми.

4 июля прошло пленарное заседание, поднимались вопросы национальных проектов и их роли в развитии региона. Также в процессе встречи выбрали заместителя председателя палаты, так как Алексей Просужих перешёл на госслужбу. От имени Совета Общественной палаты выступала Галина Лапшина. Она рекомендовала на роль заместителя Геннадия Левицкого, ведь у него уже есть опыт работы в двух созывах палаты. Остальные присутствующие также поддержали кандидатуру Левицкого.

Теперь Геннадий Семёнович будет выполнять свои обязанности вместе с нынешним заместителем Юрием Лисиным, а также Галиной Лапшиной.

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