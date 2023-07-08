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В Печоре 18 выпускников стали золотыми и серебряными медалистами

В Печоре 18 выпускников стали золотыми и серебряными медалистамиФото из архива "Про Города Сыктывкар"

В Печоре прошло награждение медалистов. 18 из 136 выпускников стали лучшими. Об этом сообщает администрация Печорского района.

Мероприятие прошло в здании Детской школы искусств. Ребят поздравляли с окончанием долгого учебного пути. Также с речью выступил глава муниципального района – Валерий Серов. Он пожелал выпускникам стать истинными профессионалами выбранного дела. Всего в 2023 году образовательные учреждения Печорского района закончили 136 учеников, 18 из них получили золотые и серебряные медали.

Золотыми медалистами стали выпускники школы №3, №10, №83 и гимназии. Серебряные медали получили уже теперь бывшие ученики 3 и 10 школ, а также 83. Некоторые из ребят получили именные Гранты главы муниципального района, их получили 5 выпускников и учащихся гимназии, а также ученица школы №10.

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