В Печоре 18 выпускников стали золотыми и серебряными медалистами
- 09:35 8 июля
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- Анастасия Амелькина
В Печоре прошло награждение медалистов. 18 из 136 выпускников стали лучшими. Об этом сообщает администрация Печорского района.
Мероприятие прошло в здании Детской школы искусств. Ребят поздравляли с окончанием долгого учебного пути. Также с речью выступил глава муниципального района – Валерий Серов. Он пожелал выпускникам стать истинными профессионалами выбранного дела. Всего в 2023 году образовательные учреждения Печорского района закончили 136 учеников, 18 из них получили золотые и серебряные медали.
Золотыми медалистами стали выпускники школы №3, №10, №83 и гимназии. Серебряные медали получили уже теперь бывшие ученики 3 и 10 школ, а также 83. Некоторые из ребят получили именные Гранты главы муниципального района, их получили 5 выпускников и учащихся гимназии, а также ученица школы №10.
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