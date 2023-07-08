В Печоре 18 выпускников стали золотыми и серебряными медалистами

В Печоре прошло награждение медалистов. 18 из 136 выпускников стали лучшими. Об этом сообщает администрация Печорского района.

Мероприятие прошло в здании Детской школы искусств. Ребят поздравляли с окончанием долгого учебного пути. Также с речью выступил глава муниципального района – Валерий Серов. Он пожелал выпускникам стать истинными профессионалами выбранного дела. Всего в 2023 году образовательные учреждения Печорского района закончили 136 учеников, 18 из них получили золотые и серебряные медали.