Вы будете вознаграждены: Василиса Володина дала прогноз на неделю с 3 по 9 июля

Уже в этот понедельник ожидается полнолуние. Земное, гармонично увенчанное Юпитером, оно обещает осязаемый результат. Какой будет неделя, которую оно запустит, рассказала астролог Василиса Володина в своем телеграм-канале.

Согласно прогнозу эксперта, те, кто в июне упорно трудился, несмотря на эмоциональные качели, получит даже больше, чем рассчитывал. Их ждет прибыль и возможность привести в порядок свое тело, здоровье или заработать на уже существующих проектах. Володина отмечает, что это не случайность и не подарок, но семя удачи в подготовленную почву.