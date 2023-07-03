Вы будете вознаграждены: Василиса Володина дала прогноз на неделю с 3 по 9 июля

Уже в этот понедельник ожидается полнолуние. Земное, гармонично увенчанное Юпитером, оно обещает осязаемый результат. Какой будет неделя, которую оно запустит, рассказала астролог Василиса Володина в своем телеграм-канале.
Согласно прогнозу эксперта, те, кто в июне упорно трудился, несмотря на эмоциональные качели, получит даже больше, чем рассчитывал. Их ждет прибыль и возможность привести в порядок свое тело, здоровье или заработать на уже существующих проектах. Володина отмечает, что это не случайность и не подарок, но семя удачи в подготовленную почву.
Венера с Ураном будут бодрить чувства до самой пятницы, особенно это касается женщин. Они ощутят молодость и жажду свободы. Кому-то захочется экстравагантную стрижку, порывисто написать много сообщений и постов в соцсетях, из тех, что спешно удаляются наутро. В отношениях Володина советует воздержаться от разрывов и решений по типу "Все, хватит!" Сейчас это станет лишь необдуманным шагом. В парах, где партнеры — творческие друзья-соратники, эти дни пышут страстью, заряжая на совместные авантюры, будь то бизнес-проект или сплав на байдарках.
Солнце в гармонии с Юпитером, дарят бодрость духа и уверенность в собственных силах всю рабочую неделю. Хочется делать подарки, осыпать близких поцелуями и поддерживать верой в добро, которое все равно победит.
Четверг и пятница хороши для интеллектуального труда, знакомств, установления доверительных отношений. Слова легко и быстро преобразуются в мысли. Приходят идеи, нетривиальные и в то же время не оторванные от земли, практичные. Также в эти дни проще найти общий язык с детьми, собрать в одной гостиной разные поколения и получить веселый, теплый капустник.