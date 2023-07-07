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Может стать смертельным: врач назвал самый опасный вид мяса

Может стать смертельным: врач назвал самый опасный вид мяса

Александр Мясников после новости о массовом отравлении мясом в Забайкальском крае призвал россиян никогда не употреблять в пищу один продукт. Речь о медвежатине, пишет BLITZ+.

Теледоктор в разговоре с порталом ОСН заявил, что этот деликатес ни в коем случае нельзя есть. По словам врача, мясо дикого хищника может вызвать у человека не только трихинеллез, тромбоэмболию, пневмонию, но и даже смерть.

"Любой охотник знает, что медвежье мясо есть опасно. Даже самый закоренелый забулдыга, который сидит в тайге месяцами, никогда не будет есть медвежатину", — рассказал доктор.

Кстати, недавно врач-нутрициолог рассказал о неожиданной пользе майонеза. Этот продукт все считают вредным, но напрасно. На самом деле нужно всего лишь учитывать правильную дозу этого соуса и желательно готовить его самостоятельно.

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