Может стать смертельным: врач назвал самый опасный вид мяса

Александр Мясников после новости о массовом отравлении мясом в Забайкальском крае призвал россиян никогда не употреблять в пищу один продукт. Речь о медвежатине, пишет BLITZ+.

Теледоктор в разговоре с порталом ОСН заявил, что этот деликатес ни в коем случае нельзя есть. По словам врача, мясо дикого хищника может вызвать у человека не только трихинеллез, тромбоэмболию, пневмонию, но и даже смерть.