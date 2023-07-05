Спасет здоровье: врач посоветовал каждый день есть майонез и вот почему

Майонез — без сомнения самый популярный соус на свете. Его добавляют везде. В рыбу, мясо, салаты. Но в широких массах этот продукт считают вредным, как для фигуры, так и для здоровья. Но на самом деле даже самый жирный майонез полезен, заявляет врач-нутрициолог Никита Осинов.

По мнению специалиста, главным веществом в майонезе является холестерин. И хотя все слышали лишь о его вреде, он бывает и полезным. Он жизненно необходим в процессе деления клеток, выработки витамина Д и гормонов. А в яичных желтках, которые служат основным ингредиентом в майонезе, его много.