Спасет здоровье: врач посоветовал каждый день есть майонез и вот почему
- 02:00 6 июля
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- Служба новостей
Майонез — без сомнения самый популярный соус на свете. Его добавляют везде. В рыбу, мясо, салаты. Но в широких массах этот продукт считают вредным, как для фигуры, так и для здоровья. Но на самом деле даже самый жирный майонез полезен, заявляет врач-нутрициолог Никита Осинов.
По мнению специалиста, главным веществом в майонезе является холестерин. И хотя все слышали лишь о его вреде, он бывает и полезным. Он жизненно необходим в процессе деления клеток, выработки витамина Д и гормонов. А в яичных желтках, которые служат основным ингредиентом в майонезе, его много.
Впрочем, все это не означает, что нужно добавлять майонез везде и всюду или есть его ложками. Во-первых, необходим натуральный, лучше всего — приготовленный самостоятельно майонез. А во-вторых, его нужно есть лишь в количестве 1-2 чайных ложек в день. Больше будет уже вредом, пишет портал "Кубанские новости".
Как же его приготовить? Рецепт прост:
- 1 куриное яйцо
- 200 мл подсолнечного масла
- 1 ч. л. 6% уксуса или лимонного сока
- 1/2 ч. л. соли (по вкусу)
- 1/2 ч. л. сахара (по желанию)
- горчица (по желанию).
Желательно, чтобы все ингредиенты были комнатной температуры. Взбейте их все блендером до получения однородной белесой массы. И майонез готов. Как правило, на приготовление домашнего соуса нужно не более 5 минут.
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