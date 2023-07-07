В Сыктывкаре из-за поломки не смог взлететь самолет

5 июля в столице Коми произошел инцидент на взлетной полосе городского аэропорта. Самолет Ан-24 RA-47371 компании UTair был вынужден прервать взлет. Об этом сообщила группа Авиация Коми .

Напомним, еще один инцидент с самолетом произошел 29 июня на борту судна Сыктывкар-Санкт-Петербург. По словам очевидцев, маленький мальчик чуть не задохнулся во время полета, а стюардессы не смогли оказать ему первую помощь.