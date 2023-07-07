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В Сыктывкаре из-за поломки не смог взлететь самолет

В Сыктывкаре из-за поломки не смог взлететь самолетФото из архива "Pro Города"

5 июля в столице Коми произошел инцидент на взлетной полосе городского аэропорта. Самолет Ан-24 RA-47371 компании UTair  был вынужден прервать взлет. Об этом сообщила группа Авиация Коми

Экипажу пришлось остановить авиасудно из-за отказа топливных фильтров обоих двигателей. После этого самолет самостоятельно добрался до стоянки.

Напомним, еще один инцидент с самолетом произошел 29 июня на борту судна Сыктывкар-Санкт-Петербург. По словам очевидцев, маленький мальчик чуть не задохнулся во время полета, а стюардессы не смогли оказать ему первую помощь. 

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