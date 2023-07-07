В Сыктывкаре из-за поломки не смог взлететь самолет
- 09:30 7 июля
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- Служба новостей
Фото из архива "Pro Города"
5 июля в столице Коми произошел инцидент на взлетной полосе городского аэропорта. Самолет Ан-24 RA-47371 компании UTair был вынужден прервать взлет. Об этом сообщила группа Авиация Коми.
Экипажу пришлось остановить авиасудно из-за отказа топливных фильтров обоих двигателей. После этого самолет самостоятельно добрался до стоянки.
Напомним, еще один инцидент с самолетом произошел 29 июня на борту судна Сыктывкар-Санкт-Петербург. По словам очевидцев, маленький мальчик чуть не задохнулся во время полета, а стюардессы не смогли оказать ему первую помощь.
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