В День любви, семьи и верности в Коми запретят продажу алкоголя
- 11:55 7 июля
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- Служба новостей
8 июля в Коми отметят День семьи, любви и верности и запретят продажу алкоголя в розницу. Об этом напоминает Минсельхоз республики. В ведомстве уточнили, что ограничения не коснутся общепита.
Напомним, ранее однодневный «сухой закон» вводился 24 июня - в День молодежи.
"Запрет установлен республиканским законом от 3 июля 2012 г. № 60-РЗ «Об установлении отдельных требований и дополнительных ограничений при розничной продаже алкогольной продукции, а также ограничений при розничной продаже безалкогольных тонизирующих напитков на территории Республики Коми", - говорится в сообщении ведомства.
Напомним также, недавно в Госдуме обсудили, как защитить людей от алкогольной и табачной продукции. Одним из предложений оказался запрет на продажу пива и сидра в заведениях общественного питания. Это будет касаться реализации продукции индивидуальными предпринимателями.
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