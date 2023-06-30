В России могут ввести запрет на продажу пива и сидра в общепите

В Госдуме обсудили, как защитить людей от алкогольной и табачной продукции. Одним из предложений оказался запрет на продажу пива и сидра в заведениях общественного питания. Это будет касаться реализации продукции индивидуальными предпринимателями, пишет РИА “Новости”.

Межфракционная рабочая группа по защите здоровья граждан от алкогольной, табачной и наркотической угроз вынесла доклад, куда включили пункт о реализации пива, сидра и медовухи. В Госдуме предложили ввести запрет на розничную продажу этих алкогольных напитков в местах общественного питания, которыми владеют ИП.