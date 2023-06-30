В России могут ввести запрет на продажу пива и сидра в общепите

В Госдуме обсудили, как защитить людей от алкогольной и табачной продукции. Одним из предложений оказался запрет на продажу пива и сидра в заведениях общественного питания. Это будет касаться реализации продукции индивидуальными предпринимателями, пишет РИА “Новости”.
Межфракционная рабочая группа по защите здоровья граждан от алкогольной, табачной и наркотической угроз вынесла доклад, куда включили пункт о реализации пива, сидра и медовухи. В Госдуме предложили ввести запрет на розничную продажу этих алкогольных напитков в местах общественного питания, которыми владеют ИП.
В документе, который представили, говорится, что рассматривают запрет на “розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания индивидуальными предпринимателями". При этом в Госдуме предлагают также обязать передавать данные в ЕГАИС — единую государственную информационную систему.
Кстати, в Сыктывкаре хотят ввести ограничения для “наливаек”. Этот вопрос обсудили на общегородской планерке 27 июня. Начальник управления экономики и анализа Сыктывкара Юлия Малышева рассказала, что есть предложение регулировать расположение таких заведений. На “наливайки” регулярно жалуются люди, которые живут в домах, которые расположены близко к таким заведениям. Поэтому предлагают “отодвинуть” общепит с алкоголем на 25 метров от жилых домов.