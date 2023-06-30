В самолете Сыктывкар-Санкт-Петербург чуть не задохнулся маленький мальчик

Утром 29 июня в самолете, который летел из Сыктывкара в Санкт-Петербург произошел страшный случай. По словам очевидцев, маленький мальчик чуть не задохнулся на борту авиасудна, а стюардессы не смогли оказать ему первую помощь. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал, как это случилось.

Одна из пассажирок рейса Сыктывкар-Санкт-Петербург анонимно рассказала, как мальчику стало плохо, а сотрудники авиакомпании не смогли ему помочь:

“Я летела из Сыктывкара в Санкт-Петербург, рейс на 5:20. Примерно в 7:15 на соседнем ряду через кресло что-то случилось — женщина-пассажир стала звать на помощь, на весь салон кричала, что ребенку плохо и просила врачей отозваться. Никто из сотрудников авиакомпании не знал, что делать. Мальчику на вид лет девять”.

Женщина объяснила, что первую помощь смогла оказать пассажирка, которая раньше работала в реанимации: