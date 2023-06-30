В самолете Сыктывкар-Санкт-Петербург чуть не задохнулся маленький мальчик

Утром 29 июня в самолете, который летел из Сыктывкара в Санкт-Петербург произошел страшный случай. По словам очевидцев, маленький мальчик чуть не задохнулся на борту авиасудна, а стюардессы не смогли оказать ему первую помощь. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал, как это случилось.
Одна из пассажирок рейса Сыктывкар-Санкт-Петербург анонимно рассказала, как мальчику стало плохо, а сотрудники авиакомпании не смогли ему помочь:
“Я летела из Сыктывкара в Санкт-Петербург, рейс на 5:20. Примерно в 7:15 на соседнем ряду через кресло что-то случилось — женщина-пассажир стала звать на помощь, на весь салон кричала, что ребенку плохо и просила врачей отозваться. Никто из сотрудников авиакомпании не знал, что делать. Мальчику на вид лет девять”.
Женщина объяснила, что первую помощь смогла оказать пассажирка, которая раньше работала в реанимации:
“Рядом со мной другая женщина подорвалась, побежала, схватила мальчика, положила его на кресло, делала массаж сердца, искусственное дыхание. Мальчик посинел, а она начала орать, чтобы ей дали расширитель. Стюардесса прибежала с аптечкой, открыла ее и уставилась на то, что в ней лежало. А потом встала и ушла. Мне кажется, она испугалась и просто решила спрятаться. Я тоже в ступоре начала в этой сумке рыться, искать этот расширитель. Пока я искала, мальчик начал дышать. Женщина, которая первую помощь оказала, сказала, что ее зовут Елена и она много лет работала в реанимации”.
Пассажирка отметила, что по прилету в аэропорту мальчика уже встретила “скорая”:
“Когда все это происходило, молодые стюардессы еле ходили по салону, не знали, как оказывать первую помощь. Они только и умеют, что водичку носить. Потом стюардесса подошла, узнала номер телефона Елены, и спрашивала ее, сколько минут мальчик не дышал и как именно оказывалась помощь. В аэропорту Санкт-Петербурга ребенка уже встретила “скорая”.
В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга отказались комментировать ситуацию:
“Информация относится к врачебной тайне и не может быть предоставлена”, — объяснили в пресс-службе комитета.
От авиакомпании, которая осуществляла рейс, комментарий получить не удалось.