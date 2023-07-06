Ангел-хранитель укроет крылом: Володина назвала знаки, которые избегут всех бед в июле
- 15:30 6 июля
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- Служба новостей
Астрологи уверены — июль несет с собой спокойствие и приятные события. Тем не менее, кому-то жизнь он все же испортит. Могут быть провалы и проблемные ситуации, однако два знака зодиака останутся как под крылом у ангела хранителя и избегут бед.
Астролог Василиса Володина уверена, что ими окажутся Стрельцы и Рыбы. Представители данных знаков в текущем году ждет большой поток различных возможностей. Поэтому череде неприятностей в их жизни пока что нет места, передает портал Teleprogramma.
Напомним, недавно Василиса Володина дала прогноз на неделю с 3 по 9 июля. И хотя неделя эта подходит к концу, еще не поздно узнать, что советуют звезды. Прогнозы и советы для каждого знака, читайте по ссылке.
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