Не только малоимущим: какие выплаты полагаются семье с низкими доходами в 2023 году
- 13:40 6 июля
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- Служба новостей
В Telegram -канале "Объясняем.рф" напомнили о том, какие выплаты могут получить россияне с детьми, у которых доход ниже прожиточного минимума. В 2023 году им положен ряд мер поддержки.
Для того, чтобы понять, может ли семья претендовать на помощь от государства, нужно сложить все доходы за последние три месяца, разделить их на три и затем поделить на количество членов семьи. Например, в семье воспитывается двое детей, а родители заработали за три месяца 110 тысяч рублей.
Если разделить эту сумму на три месяца и на четырех членов семьи, то получится доход в 9166 рублей. К примеру, уровень прожиточного минимума в регионе составляет 13 800 рублей. Соответственно доход семьи ниже прожиточного минимума и она может претендовать на получение помощи от государства.
В этом случае семья может получить выплату в размере 350 тысяч рублей на открытие собственного дела или в размере 200 тысяч рублей на развитие личного подсобного хозяйства. Также можно получить до 30 тысяч рублей на переобучение для поиска новой работы. Кроме этого, семье могут выделить денежные средства на преодоление тяжелой жизненной ситуации.
Чтобы получить помощь, необходимо обратиться в МФЦ, местный орган соцзащиты или подать заявление через интернет-портал "Госуслуги".
Кстати о детях, с 9 часов утра 6 июля в школах Республики Коми начался прием заявлений от родителей на зачисление их детей в первый класс на учебный 2023-2024 год. В первую очередь это коснется детей, которые проживают на закрепленной территории.
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