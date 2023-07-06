Не только малоимущим: какие выплаты полагаются семье с низкими доходами в 2023 году

В Telegram -канале "Объясняем.рф" напомнили о том, какие выплаты могут получить россияне с детьми, у которых доход ниже прожиточного минимума. В 2023 году им положен ряд мер поддержки.

Для того, чтобы понять, может ли семья претендовать на помощь от государства, нужно сложить все доходы за последние три месяца, разделить их на три и затем поделить на количество членов семьи. Например, в семье воспитывается двое детей, а родители заработали за три месяца 110 тысяч рублей.