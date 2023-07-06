В Сыктывкаре люди выкидывали вещи на крышу магазина из-за пожара
- 10:46 6 июля
- 16+
- Екатерина Барандова
5 июля в столице Коми произошел пожар в одном из домов по улице Карла Маркса. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал, почему случилось возгорание и есть ли пострадавшие.
Очевидцы сообщили “Про Городу”, что ночью с 5 на 6 июля дом по адресу Карла Маркса, 172 окружили машины скорой помощи и пожарных. Горожане рассказали, как жители одной из квартир выбрасывали вещи на козырек магазина, который находится на первом этаже здания.
Как сообщили в пресс-службе МЧС, вызов на пожар поступил 5 июля в 22:36. Спасатели оперативно прибыли на место возгорания, но пожар жильцы потушили еще до их приезда.
Из квартир самостоятельно эвакуировались 20 человек. Пострадавших нет. Общая площадь пожара составила два квадратных метра. Предварительная причина случившегося – неосторожное обращение с огнем.
Напомним, что ранее днем, 29 июня, в Корткеросском районе Республики Коми произошел крупный лесной пожар из-за удара молнии. Загорелась территория площадью около 19 гектаров. Пожар удалось потушить только к утру следующего дня.
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