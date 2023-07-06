В Сыктывкаре люди выкидывали вещи на крышу магазина из-за пожара

5 июля в столице Коми произошел пожар в одном из домов по улице Карла Маркса. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал, почему случилось возгорание и есть ли пострадавшие.

Очевидцы сообщили “Про Городу”, что ночью с 5 на 6 июля дом по адресу Карла Маркса, 172 окружили машины скорой помощи и пожарных. Горожане рассказали, как жители одной из квартир выбрасывали вещи на козырек магазина, который находится на первом этаже здания.