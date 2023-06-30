В одном из районов Коми потушили еще один лесной пожар, который возник из-за грозы

В Корткеросском районе Республики Коми потушили крупный лесной пожар. Как сообщает ИАС "Лесные пожары 2.0", огонь обнаружили 29 июня возле поселка Нюмыд.

Пожарные обнаружили низовое возгорание с помощью лесоавиационным работам примерно 15:30 дня 29 июня. К тушению пожара приступили лишь в 18:50. Возгорание в лесу оценили как средний уровень опасности. Причиной пожара послужила молния, которая ударила во время грозы.