В Печоре осудили мастера, по вине которого погибли три человека

В Печоре в колонию общего режима отправится мастер управляющей компании, по вине которого погибли три человека. Его признали виновным в выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе судов Республики Коми.



Как следует из материалов дела, мастер по ремонту управляющей компании достоверно знал о неисправности вентиляционного канала и дымохода (газохода) квартиры в одном из домов Печоры. Понимая, что нарушения могут привести к обмерзанию оголовка домового канала, он не предпринял соответствующих мер по ремонту инженерных систем здания.



Более того в зимний период рабочие не произвели обязательный осмотр оголовков дымоходов и вентиляционных каналов в доме. В результате этих нарушений обмерз оголовок дымохода и, как следствие, дымовой канал закупорило ледяной пробкой. В квартире потерпевших скопился угарный газ, что привело к гибели трех человек.



Суд приговорил мастера к четырем годам колонии общего режима. Кроме этого, подсудимому запретили, в том числе заниматься обслуживанием, проверкой и ремонтом дымовых и вентиляционных каналов квартир в течение двух лет.



Напомним, ранее в Коми уголовное дело завели в отношении заместителя директора организации, по вине которого погиб разнорабочий. При демонтаже одного из домов в Удорском районе из-за несоблюдения техники безопасности и отсутствия соответствущего снаряжения рабочий попал под завалы рухнувшей кровли.