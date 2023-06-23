В Коми при демонтаже здания погиб разнорабочий

В Удорском районе при демонтаже многоквартирного здания погиб разнорабочий. Информацию об этом опубликовали на официальном сайте регионального Следственного комитета.
В сентябре 2022 года одном из сел района рабочая бригада разбирала дом. При демонтаже крыши обвалились кровля и стены здания. Разнорабочий попал под завалы, получил множество травм и погиб.
Заместитель директора строительной организации, ответственный за процесс, допустил со своей стороны целый ряд нарушений, среди которых отсутствие у бригады специального оборудования, средств индивидуальной защиты. Кроме того, обвиняемый не стал оформлять с рабочим официальных трудовых отношений и не провел инструктаж по технике безопасности.
"Грубые нарушения правил безопасности повлекли тяжкие последствия в виде смерти человека", — сказано в релизе ведомства.
Отметим, фигурант полностью признал вину. Удорское подразделение Усть-Вымского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Республике Коми завершило расследование уголовного дело и направило его в суд. Обвиняемому грозит уголовная ответственность по статье ч.2 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).