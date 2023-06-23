В Коми при демонтаже здания погиб разнорабочий

В Удорском районе при демонтаже многоквартирного здания погиб разнорабочий. Информацию об этом опубликовали на официальном сайте регионального Следственного комитета.

В сентябре 2022 года одном из сел района рабочая бригада разбирала дом. При демонтаже крыши обвалились кровля и стены здания. Разнорабочий попал под завалы, получил множество травм и погиб.

Заместитель директора строительной организации, ответственный за процесс, допустил со своей стороны целый ряд нарушений, среди которых отсутствие у бригады специального оборудования, средств индивидуальной защиты. Кроме того, обвиняемый не стал оформлять с рабочим официальных трудовых отношений и не провел инструктаж по технике безопасности.