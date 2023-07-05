На выходных в Коми запретят продажу алкоголя

8 июля в Коми отметят День семьи, любви и верности и запретят продажу алкоголя в розницу. Об этом напоминает Минсельхоз республики. В ведомстве уточнили, что ограничения не коснутся общепита.

Напомним, ранее однодневный «сухой закон» вводился 24 июня - в День молодежи.