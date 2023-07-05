Сайт РЖД перестал открываться: компания сообщила о массированной кибератаке

Сайт Российских железных дорог (РЖД) и мобильное приложение подверглись массированной хакерской атаке. Об этом сообщается в Telegram-канале компании. "Стараемся как можно быстрее восстановить их работу", — сказано в сообщении РЖД.

В компании уточнили, что кассы на станциях и вокзалах функционируют штатно, а продажа билетов осуществляется в обычном режиме. При этом сайт компании не открывается.