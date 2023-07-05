Сайт РЖД перестал открываться: компания сообщила о массированной кибератаке
- 15:30 5 июля
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- Служба новостей
Сайт Российских железных дорог (РЖД) и мобильное приложение подверглись массированной хакерской атаке. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.
"Стараемся как можно быстрее восстановить их работу", — сказано в сообщении РЖД.
В компании уточнили, что кассы на станциях и вокзалах функционируют штатно, а продажа билетов осуществляется в обычном режиме. При этом сайт компании не открывается.
Напомним также, недавно стало известно, что в России планируется запуск пилотного проекта защищенного интернета, который будет доступен только гражданам страны через персональный идентификатор. В этой защищенной сети будут предоставляться только безопасные и проверенные сервисы, принадлежащие компаниям, соблюдающим требования действующего законодательства.
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