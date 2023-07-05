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Сайт РЖД перестал открываться: компания сообщила о массированной кибератаке

Сайт РЖД перестал открываться: компания сообщила о массированной кибератаке

Сайт Российских железных дорог (РЖД) и мобильное приложение подверглись массированной хакерской атаке. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

"Стараемся как можно быстрее восстановить их работу", — сказано в сообщении РЖД.

В компании уточнили, что кассы на станциях и вокзалах функционируют штатно, а продажа билетов осуществляется в обычном режиме. При этом сайт компании не открывается.

Напомним также, недавно стало известно, что в России планируется запуск пилотного проекта защищенного интернета, который будет доступен только гражданам страны через персональный идентификатор. В этой защищенной сети будут предоставляться только безопасные и проверенные сервисы, принадлежащие компаниям, соблюдающим требования действующего законодательства. 

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