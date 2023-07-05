"Трачу восемь тысяч в месяц": сыктывкарец рассказал, почему ездит на работу на самокате

С приходом тепла на улицах Сыктывкара появляются водители самокатов. В городе уже с 2022 года можно взять этот вид транпорта на прокат. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД столицы Коми, за 2023 год было всего одно ДТП с этим видом транспорта, где пострадал пешеход. Журналист издания “Про Город” узнал, насколько самокат удобен для города и как к нему относятся жители столицы Коми.

Прокат самокатов в Сыктывкаре появился недавно — в 2022 году. Стоимость поездки за одну минуту составляет семь рублей, а если воспользоваться этим транспортом до полудня, то цена будет еще меньше — пять рублей в минуту.

Мнение водителя самоката

С помощью самоката можно проехать без пробок до нужного места всего за несколько минут.

“Самокат для Сыктывкара удобен, несмотря на “убитые” тротуары. По тротуарам крайне неприятно ездить, поэтому приходится выезжать на проезжую часть и ехать близ обочины. Хорошо, что это правилами дорожного движения разрешено”, — отметил водитель самоката Никита Чернов.

Пользователи самокатов часто жалуются на отсутствие велодорожек в городе.