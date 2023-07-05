"Трачу восемь тысяч в месяц": сыктывкарец рассказал, почему ездит на работу на самокате
- 15:16 5 июля
- 12+
- Инесса Богатая
С приходом тепла на улицах Сыктывкара появляются водители самокатов. В городе уже с 2022 года можно взять этот вид транпорта на прокат. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД столицы Коми, за 2023 год было всего одно ДТП с этим видом транспорта, где пострадал пешеход. Журналист издания “Про Город” узнал, насколько самокат удобен для города и как к нему относятся жители столицы Коми.
Прокат самокатов в Сыктывкаре появился недавно — в 2022 году. Стоимость поездки за одну минуту составляет семь рублей, а если воспользоваться этим транспортом до полудня, то цена будет еще меньше — пять рублей в минуту.
Мнение водителя самоката
С помощью самоката можно проехать без пробок до нужного места всего за несколько минут.
“Самокат для Сыктывкара удобен, несмотря на “убитые” тротуары. По тротуарам крайне неприятно ездить, поэтому приходится выезжать на проезжую часть и ехать близ обочины. Хорошо, что это правилами дорожного движения разрешено”, — отметил водитель самоката Никита Чернов.
Пользователи самокатов часто жалуются на отсутствие велодорожек в городе.
“Тротуары действительно у нас в Сыктывкаре никакие. Не хватает специальных дорожек для велосипедов и самокатов. Например, в Ухте есть прекрасная набережная “Газовиков”, где оборудованы велосипедные дорожки. По ним, конечно, тоже ходят люди, но эти дорожки хотя бы ровные. У нас в Сыктывкаре нигде нет таких дорожек. Хотя очень хотелось бы. Многие пешеходы ругаются на нас, водителей самоката. Также ездить по тротуарам болезненно и страшно — может произойти все, что угодно”, — отметил юноша.
Многие пешеходы, видя самокат или велосипед, начинают возмущаться и даже нарочно не отходят в сторону.
“Пешеходы как будто назло стремятся попасть под колеса. Особенно не нравятся собаки на длинных поводках — норовят прямо прыгнуть под самокат”, — объяснил сыктывкарец.
Водители самокатов считают, что этот вид транспорта быстрее и удобнее такси.
“Такси это душно, долго, еще и пробки. В среднем, чтобы мне добраться от дома до работы поездка составляет пять-семь минут и 60-70 рублей. А такси вышло бы в 200 рублей и заняло бы целых 15 минут езды”, — сообщил Никита Чернов.
В месяц у сыктывкарского блогера на прокат самоката вышло восемь тысяч тысяч рублей.
Сам юноша признался, что никогда не нарушал ПДД, управляя самокатом.
“На пешеходном переходе всегда спешиваюсь, на людей не наезжаю, никогда не ездил на самокате вдвоем — это очень опасно. Ну и, конечно же, пьяным тоже никогда не ездил”, — рассказал Никита.
Где можно взять самокат напрокат
В Сыктывкаре множество точек, где можно арендовать самокат. По правилам воспользоваться транспортом могут только совершеннолетние, однако через приложение это никак не проверить. Поэтому электросамокатами пользуются все желающие. Также запрещено ездить на самокате вдвоем, но и это правило мало кого останавливает.
Правила использования самоката:
С 1 марта 2023 года вступили в силу правила передвижения на средствах индивидуальной мобильности (СИМ): электросамокатах, сигвеях, моноколесах и электроскутерах. Во время езды на самокате по тротуару — пешеходы получают приоритет. Исходя из этого, водители СИМ должны рассчитывать свою скорость. Максимально допустимая — 25 км/ч .
Дети до 7 лет должны передвигаться только в сопровождении взрослых. В возрасте от 7 до 14 лет можно ездить без сопровождающего.
Кататься на СИМ нужно, не создавая помех другим людям.
Также на СИМ разрешено кататься по правому краю проезжей части водителям, достигшим 14 лет. Однако выезжать на автодорогу можно лишь в том случае, если отсутствуют велосипедная дорожка, обочина или тротуар. Также максимальная скорость на проезжей части не должна превышать 60 километров в час.
При движении в потоке пешеходов следует сохранять безопасную скорость, а останавливаться плавно и аккуратно. Важно — во время движения — не пользоваться мобильными телефонами или другими гаджетами.
Где можно ездить на СИМ:
— по тротуарам;
— по велосипедным дорожкам;
— по пешеходным дорожкам;
— в пределах пешеходных зон.
Особое внимание надо уделить движению на пешеходных переходах. Пересекать их на самокате или любом другом СИМ можно, если водитель спешился. Переезд дороги на самокате — нарушение. Если водитель самоката нарушил ПДД, то его оштрафуют на 1500 рублей.
Сколько ДТП было в 2023 году с участием самоката
Как отметили в ГИБДД по столице Коми, за 2023 год в Сыктывкаре случилось одно ДТП с участием водителя самоката. В аварии пострадал пешеход. Также отметим, что все дорожно-транспортные происшествия перечислить невозможно, из-за того, что большинство из них включают в список аварий с велосипедистами и обычными пешеходами.
Мнения людей
Многих людей раздражают водители самокатов из-за того, что они не соблюдают ПДД и мешают движению пешеходов.
“Нас, пешеходов, раздражают бестолковые самокатчики и велосипедисты, которые не понимают, что едут не по велодорожке, а по тротуару, предназначенного для пешеходов”, — написала в социальных сетях Ольга Темченко.
“Дальше руля самоката ничего не видите. Быстрее бы ввели сдачу ПДД на самокат”, — возмущается в группе “Про Город Сыктывкар” Дарина Залюбовская.
“А меня бесят самокатчики и велосипедисты на тротуарах. Идешь с ребенком беременная, то из-за спины выскочит, то спереди летят на скорости, ничего не видят. Ладно бы объезжали, а им дорогу приходится уступать. По дороге боятся ездить по правилам ПДД, еще и возникают”, — поделилась своим мнением во ВКонтакте Елена Чувашева.
...