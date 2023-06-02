Сыктывкарские велосипедисты рассказали, почему катаются в жару и мороз

3 июня во всем мире отмечают День велосипедиста. Многие любители такого вида транспорта не слезают с него круглый год. Журналист издания “Про Город” пообщался с сыктывкарскими велосипедистами и узнал, насколько этот вид транспорта удобен и дорого ли его содержать.
Александр Кочкин, 38 лет
Какой у вас велосипед?
“Велосипед подбирал сам под свои нужды. Заказывал отдельно запчасти, а собирали мне его в Сыктывкаре”.
Велосипед — ваш основной вид транспорта?
“Нет, он у меня больше для езды за городом, по лесным трассам и полям, нежели для повседневного передвижения по столице”.
Кто вас учил кататься?
“Учил отец. Сколько мне лет тогда было, я уже не помню. Могу сказать, что мой первый велосипед был “дутик”.
Какое самое большое расстояние вы преодолевали на велосипеде?
“Самое большое расстояние — сто километров: от Сыктывкара до Нювчима и обратно. Ехал с остановкой на перекус в Нювчиме, на дорогу ушло шесть часов”.
Дорого ли содержать такой транспорт?
“Ежегодное плановое обслуживание выходит порядка трех тысяч рублей, также текущие расходы. Поэтому в год трачу на велик от пяти до пятнадцати тысяч рублей”.
Чего не хватает велосипедистам в Сыктывкаре?
“Не хватает мест для катания всей семьей. Условно, летом можно облагородить и подготовить лыжную базу “Динамо” для велосипедистов. Также можно организовать маршруты вокруг города”.
Участвуете ли вы в спортивных соревнованиях?
“Я принимаю регулярное участие в спортивных соревнованиях”.
На работу тоже ездите на велосипеде?
“Мой велосипед не подходит для ежедневного использования. У меня есть машина, но на своем двухколесном транспорте я могу доехать и до другого города”.
Ирина Медведева, 56 лет
Какой у вас велосипед и как давно вы катаетесь?
“Я катаюсь на велосипеде с раннего детства. С третьего класса занималась в конькобежной секции и летние тренировки у нас были на шоссейных велосипедах. Сейчас у меня есть три велосипеда: первый, который чаще всего использую — это карбоновый, скоростной горный велосипед, второй велосипед — шоссер, тоже карбоновый, а третий — мой старенький горный велосипед, но технически исправный, он резервный. Этот велосипед может понадобиться, если вдруг у кого-то из участников нашей группы "Велопрогулки" сломается транспорт”.
Почему решили связать свою жизнь с этим видом спорта?
“Сейчас я уже не представляю жизни без велосипеда. Это, несомненно, здоровый образ жизни и всегда отличное настроение. На нем удобнее и интереснее путешествовать, как в округе нашего города, так и за его пределами, и даже страны. Каждые выходные мы придумываем интересный маршрут и едем вместе с одногруппниками на велопрогулки на весь день, а иногда и на два. Такие велопрогулки всегда проходят очень весело. Обычно мы едем на природу, находим красивое место и весело проводим время в общении и играх. Мы уже как одна большая и дружная велосемья и всегда рады новичкам, охотно делимся своим велоопытом”.
Велосипед — ваш основной вид транспорта?
“Кроме велосипедов у меня есть личный автомобиль, на котором установлены два велобагажника. Таким образом, мы путешествуем с велосипедами в другой город. Велосипед, на самом деле, очень удобное средство передвижения, но, к сожалению, не очень удобное для Сыктывкара. У меня есть сравнения, исходя из опыта путешествий в других городах России и странах. Причины: в Сыктывкаре, к сожалению, пока нет выделенной полосы на тротуарах города для велосипедистов, а общее хаотичное использование тротуаров пешеходами и велосипедистами не всегда комфортно и безопасно. Мы с одногруппниками очень любим ездить на природу, любим грунтовые и лесные дороги, но выезжать из города все равно приходится по автодорогам, и зачастую сталкиваемся с такой проблемой, как незнание ПДД водителями автомобилей. Бывают автоводители, которые едут “впритирку”, сталкивая велосипедиста на обочину, особенно автомобили большегрузы, а автолюбители на легковых авто резко открывают двери, не глядя в зеркало заднего вида”.
Кто вас учил кататься?
“У меня есть старшая сестра и, конечно, я в детстве пыталась подражать ей и скорей научиться так же кататься, как и она. Помню, что я училась на дороге около дома, а мама с сестрой бегали за мной и поддерживали. Говорят, что я очень быстро научилась. А ездить по-спортивному уже учил тренер конькобежной секции. Помню, что мы ездили в качестве тренировки до Лемью и обратно”.
Какое самое большое расстояние вы преодолевали на велосипеде?
“Для меня не является целью преодолеть большое расстояние, самое большое за день было до 120 километров. Вот недавно, 9 мая я решила проехать 78 километров, но так увлеклась, что доехала до Корткероса, а вернувшись в город, поехала еще с велодрузьями прокатиться и получилось 113 километров. Мне интереснее всего открывать новые маршруты: люблю природные грунтовые дороги в полях, тропинки в лесу, вдоль наших рек и озер, и даже бездорожье. Первые весенние велопрогулки у меня были вообще по снежному насту”.
Дорого ли содержать такой транспорт?
“С таким, как у нас образом катания, не по городу, к сожалению, обслуживать велосипед приходится интенсивно и затратно. В таких "грязных" поездках быстро стираются тормоза, чаще надо чистить и смазывать цепь и все крутящиеся элементы велосипеда”.
Чего не хватает велосипедистам в Сыктывкаре?
“Не хватает велодорожек на тротуарах для молодых велосипедистов. Было бы хорошо, если бы были полосы вдоль автодорог для безопасного выезда из города. Очень хочется, чтобы построили большой памптрек, какие уже есть во многих городах”.
Участвуете ли вы в спортивных соревнованиях?
“Я сейчас больше наставник, болельщик и вдохновитель на новые гонки наших ребят и девчонок. В этом году поучаствовала пока только в забеге конькобежцев. Мне нравится соревновательный дух, очень нравится кросс-кантрийный стиль катания. Участвовала в кросс-кантрийных гонках в Сыктывкаре, в Кирове, в Ухте, в Хвалынске, каталась на кросс-кантрийных трассах в Крыму и Екатеринбурге, особенно запомнилась приключенческая гонка на весь день . В этом году я только организовываю велопрогулки. Так как получила травму во время катания на горных лыжах”.
На работу тоже ездите на велосипеде?
“Езжу, конечно, но не часто, так как на работу привыкла ходить в одежде по определенному дресс-коду и в течение дня приходится ходить на встречи с партнерами, а на моем спортивном велосипеде с высокой рамой не очень удобно. Но я не упускаю возможность рвануть на велосипеде на работу, как только это бывает возможно. Дождь и снег для меня не преграда, зачастую наоборот в такие дни получаются самые интересные и запоминающиеся велопрогулки, просто необходимо правильно подобрать одежду по погоде. У каждого опытного велосипедиста есть комплекты одежды и обуви на все случаи жизни. Например, у меня есть даже носки и рукавицы с аккумуляторными батарейками, которые греют в период зимнего катания”.
Есть ли у вас машина? Заменяет ли вам ее велосипед?
“Машина есть и в нее всегда можно погрузить велосипед и отправиться в путешествие. Недавно ездили с велосипедом в Кисловодск, а затем до Эльбруса и Чегета, в скором времени планирую поехать в Дагестан. Велосипед это не только спорт, а свобода и независимость в путешествиях, здоровье, приятное общение с велодрузьями, единомышленниками Дружба с велосипедом точно делает человека счастливым. Правильно сказал почтальон Печкин: ".. я злой раньше был, потому что у меня велосипеда не было!"
Александр Бурдаев, 32 года
Какой у вас велосипед и как давно вы катаетесь?
“Совсем недавно приобрел себе новый гоночный велосипед Orbea OIZ M Pro TR, уже успел съездить с ребятами на многодневную велогонку “Матч Городов России” в город Хвалынск. В основном катаю кросс-кантри — по пересеченной местности, но бывает катаю на трассе в сторону Корткероса”.
Велосипед — ваш основной вид транспорта?
“Велосипед — мой основной вид транспорта, на нем можно добраться в любое место у нас в городе без пробок, но я также могу и добежать”.
Кто вас учил кататься?
“Учился кататься на велосипеде, наверное, как и многие — с ребятами во дворе”,
Какое самое большое расстояние вы преодолевали на велосипеде?
“Три года назад преодолел 320 километров: ехал из Ухты в Сыктывкар”.
Дорого ли содержать такой транспорт?
“Чем дороже велосипед, тем дороже его содержание. Это покупка масел, расходников, смазок. В год выходит около 20 тысяч рублей”.
Участвуете ли вы в спортивных соревнованиях?
“Да, конечно. Я сам организатор беговых мероприятий у нас в городе и соорганизатор велосипедных стартов. Участвую в соревнованиях не только в Сыктывкаре, но и в других городах”.
На работу тоже ездите на велосипеде в любую погоду?
“Езжу в любую погоду. +30С и -30С мне по зубам”.
Есть ли у вас машина? Заменяет ли вам ее велосипед?
“Авто нет, но скоро будет. Приобретаю ее для того, чтобы ездить на соревнования в другие города”.
Мария Тюлина, 20 лет
Какой у вас велосипед и как давно вы катаетесь?
“Еще со школы хотела кататься на велосипеде, в студенческие годы нужда в этом виде транспорта стала обосновываться быстрым передвижением от дома до учебы и по городским мероприятиям. В августе 2021 года я купила Forward sporting 27,5. Стала активно кататься с компанией “ВелоПрогулок”. Сейчас езжу на велосипеде собранном на раме FLYXll на 29 колесах. На нем я участвую в соревнованиях, езжу с друзьями на природу”.
Велосипед — ваш основной вид транспорта?
“Велосипед не основной вид транспорта. Я чаще езжу на автобусе. Для города, считаю, что велосипед альтернатива всем видам транспорта”.
Кто вас учил кататься?
“Я научилась кататься сама, в “Спортмастере”, когда смотрела велосипеды. Спустя четыре дня после покупки поехала с “ВелоПрогулками” в Ыб. Тогда мне было 18 лет”.
Какое самое большое расстояние вы преодолевали на велосипеде?
“Самое дальнее расстояние — 150 км. Мы с другом ездили покататься по святым источникам в Ыб. В прошлом году с велопрогулками ездила на Чернамские озера, тоже вышло около 150 километров”.
.Дорого ли содержать такой транспорт?
“Следить за своим велосипедом крайне важно. Каждую весну и осень надо сдавать свой двухколесный транспорт на плановый техосмотр в веломастерскую, чтобы проверить в велосипеде все узлы. Не исключаем и поломок, на них тоже уходит много денег особенно если ремонт сложный, в этот же бюджет входит замена расходников. В основном это цепь, у нее есть ресурс износа и ее надо менять и смазывать, когда придет время. На это может уходить в среднем две-пять тысяч рублей в год”.
Чего не хватает велосипедистам в Сыктывкаре?
“В Сыктывкаре не хватает велодорожки по маршруту Эжва–город”.
Участвуете ли вы в спортивных соревнованиях?
“В соревнованиях я активно участвую второй год подряд. В этом году заняла третье место в велофестивае "Матч городов России" проходившем на горнолыжном курорте Хвалынска”.
На работу тоже ездите на велосипеде?
“Нет, я езжу на рабочем автобусе. Раньше ездила на велосипеде и в дождь, и в град. Велик может стать внесезонным транспортом, но в таком случае надо уделять велосипеду особое внимание. Не надо забывать, что вода и холод не самое лучшее, что может случится с вашим великом. Цепи ржавеют и изнашиваются быстрее, а в холода амортизационная вилка прекращает работать. В непогоду надо кататься аккуратнее”.
Есть ли у вас машина? Заменяет ли вам ее велосипед?
“Машины нет. На ней не проехать туда, куда глаза глядят, поэтому она не заменит велосипед”.