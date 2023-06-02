Сыктывкарские велосипедисты рассказали, почему катаются в жару и мороз

3 июня во всем мире отмечают День велосипедиста. Многие любители такого вида транспорта не слезают с него круглый год. Журналист издания “Про Город” пообщался с сыктывкарскими велосипедистами и узнал, насколько этот вид транспорта удобен и дорого ли его содержать.

Александр Кочкин, 38 лет

Какой у вас велосипед?

“Велосипед подбирал сам под свои нужды. Заказывал отдельно запчасти, а собирали мне его в Сыктывкаре”.

Велосипед — ваш основной вид транспорта?