В Коми пропал 47-летний худощавый мужчина

В сосногорском поселке Лыаель 12 июня пропал 47-летний Роман Чупров, пишет "Лиза Алерт". Приметы: рост — 164 сантиметра, худощавое телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. Сведений о том, во что был одет пропавший, нет.

Если у вас есть информация о местонахождении Романа Чупрова, просим сообщить ее по телефону 112 или 8(800)700-54-52.