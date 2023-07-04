В Коми пропал 47-летний худощавый мужчина
- 14:35 4 июля
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- Служба новостей
"Лиза Алерт"
В сосногорском поселке Лыаель 12 июня пропал 47-летний Роман Чупров, пишет "Лиза Алерт".
Приметы: рост — 164 сантиметра, худощавое телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. Сведений о том, во что был одет пропавший, нет.
Если у вас есть информация о местонахождении Романа Чупрова, просим сообщить ее по телефону 112 или 8(800)700-54-52.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Сыктывкаре разыскивают 37-летнюю Азу Корычеву. Она пропала 11 июня, после чего не выходила на связь. Об этом рассказали волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт". К поискам женщины приступили только 4 июля. Волонтеры распространяют ориентировки с приметами пропавшей.
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