Деньги будут идти потоком: Володина назвала 2 знака, которые разбогатеют в июле
- 15:40 4 июля
- 16+
- Служба новостей
Скриншот из видео
Астролог Василиса Володина назвала два знака зодиака, которые смогут разбогатеть в июле 2023 года.
"Должна сказать, что Стрельцы и Рыбы проживают в 2023 году целый поток возможностей, очень разных, для них все уже не так давно глобально изменилось", – сказала эксперт по толкованию звезд.
Самое важное - не упустить шанс, который дает Вселенная. Тогда финансы будут идти потоком, а мечта станет явью, пишет teleprogramma.
Ранее Василиса Володина рассказала о новолунии, которое началось в понедельник. Земное, гармонично увенчанное Юпитером, оно обещает осязаемый результат. Какой будет неделя, которую оно запустит, читайте по ссылке.
...