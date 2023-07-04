Деньги будут идти потоком: Володина назвала 2 знака, которые разбогатеют в июле

Астролог Василиса Володина назвала два знака зодиака, которые смогут разбогатеть в июле 2023 года.

"Должна сказать, что Стрельцы и Рыбы проживают в 2023 году целый поток возможностей, очень разных, для них все уже не так давно глобально изменилось", – сказала эксперт по толкованию звезд.