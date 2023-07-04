В нескольких районах Сыктывкара на сутки отключат холодную воду

5 июля в столице Коми отключат холодную воду по нескольким адресам. Снабжение перекроют в 8:00. Включить ее обратно планируют в 08:00 часов 6 июля. Речь идет о микрорайоне Орбита от улицы Печорской, Верхнем и Нижнем Чове, Човью, совхозе и Доручастке.

Это связано с плановыми работами "Водоканала" на сетях и насосных станциях. Подвоз воды будет осуществлен 5 июля с 09.00 до 21.00 по следующим адресам: