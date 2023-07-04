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В нескольких районах Сыктывкара на сутки отключат холодную воду

В нескольких районах Сыктывкара на сутки отключат холодную воду

5 июля в столице Коми отключат холодную воду по нескольким  адресам. Снабжение перекроют в 8:00. Включить ее обратно планируют в 08:00 часов 6 июля. Речь идет о микрорайоне Орбита от улицы Печорской, Верхнем и Нижнем Чове, Човью, совхозе и Доручастке.

Это связано с плановыми работами "Водоканала" на сетях и насосных станциях. Подвоз воды будет осуществлен  5 июля с 09.00 до 21.00 по следующим адресам:

  • улица  Малышева, 1,
  • улица Тентюковская, дом №469,
  • Верхний Чов, 62,
  • Нижний Чов, улица. Магистральная , 11.
  • Покровский бульвар, 4, стоянка возле магазина "Магнит",
  • улица Тентюковская, 306, ЖК "Атлантида" стоянка возле магазина "Пятерочка".

Напомним также, что в Сыктывкаре продолжаются опрессовки на теплосетях. В связи с этим по ряду адресов не будет горячей воды с 4 по 10 июля.

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