В нескольких районах Сыктывкара на сутки отключат холодную воду

5 июля в столице Коми отключат холодную воду по нескольким адресам. Снабжение перекроют в 8:00. Включить ее обратно планируют в 08:00 часов 6 июля. Речь идет о микрорайоне Орбита от улицы Печорской, Верхнем и Нижнем Чове, Човью, совхозе и Доручастке.
Это связано с плановыми работами "Водоканала" на сетях и насосных станциях. Подвоз воды будет осуществлен 5 июля с 09.00 до 21.00 по следующим адресам:
- улица Малышева, 1,
- улица Тентюковская, дом №469,
- Верхний Чов, 62,
- Нижний Чов, улица. Магистральная , 11.
- Покровский бульвар, 4, стоянка возле магазина "Магнит",
- улица Тентюковская, 306, ЖК "Атлантида" стоянка возле магазина "Пятерочка".
Напомним также, что в Сыктывкаре продолжаются опрессовки на теплосетях. В связи с этим по ряду адресов не будет горячей воды с 4 по 10 июля.